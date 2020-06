Aclaran que el paso Samoré no está habilitado para el ingreso de autos

Desde Migraciones aclararon que por la disposición 2437/2020 se prorrogan acuerdos vigentes, pero no se habilita el paso de vehículos, salvo las excepciones que estaban autorizadas con anterioridad. Se refiere a ciudadanos chilenos que viven en el sector insular y no pueden circular por su país, de un extremo al otro.

















Desde Migraciones, María Rosa Dupin, aclaró que no hay ningún cambio que pueda repercutir en la comunidad en la región. Explicó que las disposiciones hacen referencia a los tránsitos de Chile a Chile, o sea, personas que están en territorio chileno y viven en el sur, como Puerto Natales o Punta Arenas y para poder llegar a su residencia tienen que cruzar suelo argentino.









Aclaró que estos viajes siempre van a ser con autorización de Migraciones, a través de Cancillería, "no habilita a que nadie ingrese por Samoré a territorio argentino para transitar por las provincias argentinas".





Insistió en que cualquier persona que necesite transitar al sur y pasar por territorio argentino tiene que seguir tramitando autorización al consulado argentino que eleva el pedido a la Dirección Nacional de Migraciones y ésta, asegurándose previamente que todas las provincias por las que el vehículo tendría que pasar están de acuerdo, recién ahí se tramitaría la autorización.





Dupin asguró que "no hay nada automático" y explicó que se trata de acuerdos preexistentes, "el tema de los camiones de transporte estuvo desde un comienzo y luego se fueron consensuando lugares donde podían parar hasta llegar a Punta Arenas". Afirmó que esto tampoco cambia, "sólo se podría hacer con disposición que autorizaría Migraciones y estamos en un gobierno federal por lo que cada provincia decide si permite el paso de un vehículo por su territorio. Si las provincias no están de acuerdo eso no se autorizaría jamás"





FUENTE BARILOCHE 2000