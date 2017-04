Por el paro nacional, mañana no funcionará el transporte de pasajeros en Chubut

A excepción de Comodoro, donde el servicio se prestará de manera solidaria, en el resto de la provincia no funcionarán los colectivos.





El Secretario General de la seccional Trelew de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), José Pérez, confirmó que este jueves no habrá servicios de transporte urbano, interurbano ni de larga distancia en toda la provincia del Chubut, en adhesión al paro nacional convocado por la CGT.



La única ciudad donde el servicio se prestará con normalidad será Comodoro Rivadavia, donde la dirigencia gremial ha decidido realizar una medida de fuerza simbólica, manteniendo los servicios básicos a raíz de la catástrofe que vivió esa ciudad.



En diálogo con el programa “Tiempos Modernos” que se emite por FM Tiempo Trelew (91.5) José Perez aseguró que “mañana no hay transportes de pasajeros, ni en corta, ni media ni larga distancia” y que la medida afectará a todo el territorio provincial.



“Desde la medianoche y por 24 horas no habrá transporte de pasajeros en toda la provincia del Chubut, salvo en Comodoro Rivadavia donde la ciudadanía y la dirigencia ha resuelto una acción solidaria y habrá acompañamiento en el servicio”.



En el caso de la UTA, Pérez indicó que no se movilizarán, pero si se concentrarán en Plaza Independencia para participar del acto convocado por distintos sectores gremiales.