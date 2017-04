Intentan incendiar la sede del Servicio Forestal en El Bolsón

En un hecho que ocurrió pasadas las 17 de ayer por la tarde, personas a las que se trata de identificar (tres según los vecinos que los vieron huir del lugar) tiraron una bomba molotov hacia el interior del edificio del Servicio Forestal Andino, donde además funcionan otras dependencias del gobierno rionegrino, como las delegaciones de Tierras, Pesca y Producción.



“Los daños son menores ya que el elemento incendiario no prosperó, sí pintaron consignas vinculadas a la causa mapuche en una de las paredes que dan hacia la calle Perito Moreno”, explicó uno de los funcionarios a este medio.



El incidente se produjo mientras un grupo identificado como Comarca de Pie sigue ocupando la sede del municipio de El Bolsón con el argumento “de acompañar la llegada de la histórica marcha del pueblo nación mapuche a la legislatura de Viedma para expresar su rechazo a la modificación de la ley de Tierras”, que impulsa el gobierno nacional.



Desde la óptica de los ocupantes del municipio, la reforma “significaría una agravamiento de la situación y la via libre para el modelo extractivo que impone la mega minería contaminante, la continuación del fracking y un daño irreversible de los bienes comunes”.



A primera hora de ayer fueron recibidos por el intendente Bruno Pogliano, ante quien plantearon sus demandas, y más tarde quemaron neumáticos sobre la calle Roca, en pleno centro de la ciudad.



Hasta el momento la policía no ha intervenido para despejar el área.



Al interios del edificio arrojaron una bomba molotov, que sólo causó daños menores. Dejaron pintadas de la causa mapuche en las paredes



Fuente: Diario Rio Negro