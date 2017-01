Macri: “No entiendo la sistemática búsqueda de agredir a Joe Lewis”

El presidente Mauricio Macri habló hoy, en su primera conferencia de prensa del año, sobre su “amigo” Lewis, el emprendimiento que pretende realizar la empresa Laderas y el acceso público al Lago Escondido.“Lo conozco desde hace años a Joe Lewis, soy amigo de él. No tengo vínculos comerciales con él”, aseguró el presidente.“Sé y averigüé que no tiene nada que ver con el Proyecto Laderas”, dijo Macri sobre Lewis. “Hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo... no sé dónde queda. Pero lo que sí estoy seguro es que no tiene nada que ver con Joe Lewis”.“El lago (Escondido) tiene un mejor acceso antes de que Joe Lewis compre esa propiedad que limita con el Lago. Que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad es que no entiendo qué es lo que se pretende” aseguró el presidente.Además defendió al empresario: “Él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, trabaja un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, le da trabajo a cientos de personas... La verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo. Alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada... Esa parte no la logro comprender”.