Fuerte temporal generó desbordes y evacuados en el centro del país

Tramos de las rutas 8 y 9, en la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, permanecen cortados por el fuerte temporal de viento y lluvia de las últimas horas que afectó la zona central de la Argentina.







En la ruta nacional 8, en el kilómetro 235, a la altura de la localidad bonaerense de Pergamino, el corte afecta media calzada, por lo que se debe avanzar por una sola mano.



En la autopista Buenos Aires Rosario (ruta nacional 9) en el kilómetro 231, San Nicolas, y kilómetro 208, Ramallo, hacia Capital Federal, el corte es total de esa mano; en tanto en sentido Rosario, por el momento se encuentra habilitado el transito vehicular.



En las regiones centro y sur de la provincia de Santa Fe se presentan lluvias intensas que dificultan la normal circulación y en algunos casos se registran cortes de rutas por abundante agua sobre la carpeta asfáltica.



En la ruta santafesina 18 el corte es total al tránsito, desde ruta 18 y hasta ruta A012 y de ruta 18 hasta ruta provincial 90, a la altura de Santa Teresa, personal de la policía de seguridad vial realizaba los desvíos correspondientes por caminos alternativos.



Siguiendo en la región, sobre la ruta provincial 14, a la altura de A012, y en la zona de Bigand, el tránsito se encuentra cortado por abundante agua sobre la traza.



En la ruta nacional 33, altura Casilda, el tránsito se encuentra totalmente interrumpido entre Pujato y la ruta A012, siendo desviado por calles de la ciudad de Casilda.







Asimismo Vialidad Nacional, ante las inclemencias del tiempo, y para evitar siniestros viales, recomienda a los conductores:



-Circule con extrema precaución y con las luces bajas encendidas.



-Evite realizar maniobras de adelantamiento si no es imprescindible.



-Aumente la distancia de seguridad entre un vehículo y otro.



-No atraviese los charcos de agua a alta velocidad y sujete el volante



con fuerza.



-Reduzca la velocidad considerablemente, ya que la presencia de agua sobre la calzada disminuye la adherencia de los neumáticos al asfalto, lo cual aumenta las distancias de frenado de los vehículos.



-Mantenga siempre los neumáticos en buen estado (presión correcta y el dibujo adecuado).



-Compruebe con frecuencia durante la marcha si los frenos responden.



-Frene con suavidad, progresivamente y no de manera brusca.