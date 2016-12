El Bolsón: Presentan proyecto de ley para dejar sin efecto el loteo de Laderas

Los legisladores Alejandro Ramos Mejía, Nicolás Rochas, Jorge Vallaza, Mario Sabbatella, Luis Albrieu y Marcelo Mango, presentarán hoy un proyecto de ley para se restituya la tierra del loteo de la empresa Laderas a la Provincia de Río Negro.





El proyecto se enmarca en el conflicto que vive la localidad de El Bolsón a partir del loteo que impulsa el intendente Bruno Pogliano y que provocó una masiva movilización de los lugareños.

Ramos Mejía dijo que la iniciativa, que se presentará hoy, “pretende reeditar saludables experiencias en la Legislatura, y cuando se detectaron irregularidades en la transferencia de tierra pública que configuraron verdaderas estafas para la Provincia, no se dudó en retrotraer esas tierras al dominio público".



Por su parte Rochas recordó: "esperemos que los legisladores que en su momento votaron leyes similares, mantengan la coherencia y la honestidad para representar de igual manera a los rionegrinos, y no dejarse arrastrar por las prebendas que pueda darle un magnate extranjero".



Finalmente Sabbatella afirmó que "la entrega de tierras a un extranjero es traición a la patria. No importan los argumentos ni los vericuetos legales que lo permitan, no hay razón que lo justifique; ¿acaso un padre dejaría a un hijo sin hogar por propia elección?". (Fuente: prensa FPV)