Chubut La Justicia dispuso un embargo de 5 millones de dólares contra la diputada Dufour

“Es positivo y naturalmente justo que los funcionarios que perjudicaron al Estado con su accionar, respondan y paguen con sus bienes” dijo este lunes el Fiscal de Estado del Chubut, Diego Martínez Zapata, tras conocerse el embargo preventivo por más de 5 millones de dólares y otros 2 millones de pesos más, decretado sobre los bienes de la actual diputada provincial del Frente para la Victoria, Gabriela Dufour y el ex funcionario del gobierno de Martín Buzzi, Omar Albornoz, luego que ambos fueran condenados por administración fraudulenta por no haber preservado los barcos de la ex Alpesca, informó este lunes por la noche el Gobierno de Chubut a través de un comunicado.



“En su momento la condena que fuera ratificada por la Cámara Penal de Apelaciones de Puerto Madryn, entendimos que proseguía el turno de ventilar la eventual responsabilidad civil para recuperar el dinero de los chubutenses” recordó Martínez Zapata, al mencionar que el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn haya hecho lugar a la presentación realizada desde la Fiscalía de Estado, basada en el artículo 69 de la Constitución Provincial y que dice que todos los funcionarios públicos son solidariamente responsables con el Estado por los daños y perjuicios a que dé lugar el mal desempeño suyo.



Martínez Zapata recordó asimismo que “fue el gobernador Mario Das Neves quien en su discurso de asunción por tercera vez como gobernador de la provincia instó a que se respete la Constitución Provincial, cuando dejó en claro que el artículo 69 debe ser tomado como referencia, en el sentido que si alguien se llevó algo a su bolsillo que no le correspondía, deberá devolverlo. Y será también de su bolsillo, como también quien haya perjudicado al estado provincial por su accionar como funcionario público”.



Concretamente y dando respuesta a la presentación realizada en su momento por la Fiscalía de Estado, el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn acaba de decretar embargo preventivo sobre “un automotor y los bienes muebles no registrables que se hallaren” en el domicilio de Gabriela Dufour “hasta cubrir la cifra de 5.120.383,35 dólares y 2.410.790,55 pesos”, informó el Gobierno.



En tanto que para el caso de Albornoz se decretó embargo preventivo sobre “un inmueble de su propiedad ubicado en el barrio Isidro Quiroga de Comodoro Rivadavia, sobre un automotor y sobre todos los bienes muebles no registrables que se hallaren en su domicilio, hasta cubrir la suma de 5.120.383,35 dólares y 2.410.790,55 pesos”.