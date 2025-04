General Roca: Detienen a un agente policial acusado de integrar una banda delictiva y el gobernador Weretilneck toma medidas

El Gobierno de Río Negro actuó de forma inmediata tras la detención de un agente policial en General Roca, acusado de integrar una banda que habría participado en un violento robo a una pareja de adultos mayores en Cipolletti. El hecho generó un fuerte repudio por parte del gobernador Alberto Weretilneck, quien confirmó la separación inmediata del agente de sus funciones.

El uniformado fue arrestado esta semana y ya se le dictó prisión preventiva por un año, en el marco de una investigación que lo vincula directamente con el asalto. El hecho ocurrió hace algunas semanas y tuvo como víctimas a dos personas de edad avanzada, lo que agravó la conmoción pública por la violencia del ataque.

“No voy a tolerar desviaciones en la conducta de quienes tienen el deber de cuidar a la sociedad”, declaró Weretilneck, con un mensaje claro hacia la fuerza policial. “Quien lleva el uniforme de la Policía de Río Negro tiene que honrar la historia y el prestigio de la institución. Y quien no cumpla con ese mandato, va a tener un problema”, agregó con firmeza el mandatario provincial.

El Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, también se expresó en la misma línea y afirmó que se dieron directivas precisas a la fuerza para actuar con total apego a la ley. “Personas con este tipo de conductas no deben formar parte de la fuerza. La imagen de la institución no puede verse empañada por accionar individual de quienes no honran el uniforme”, sostuvo.

El caso encendió la alarma dentro de las estructuras de seguridad de la provincia, y el Gobierno provincial reiteró su compromiso con una policía profesional, transparente y al servicio de la comunidad, garantizando que hechos de esta naturaleza no queden impunes ni sin consecuencias institucionales.