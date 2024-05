Ley Bases: se mantiene el descuento del 50% al consumo residencial de gas en Río Negro

El diputado nacional Agustín Domingo (JSRN) destacó las modificaciones en la Ley Bases, "luego de mucho diálogo y debate", en especial del mantenimiento del descuento del 50% en la factura del gas del consumo residencial en la Patagonia.





“Logramos sostener el subsidio al Consumo Residencial de Gas en la ‘zona patagónica’, equivalente a un 50% de la factura”, afirmó en su cuenta de la red social X (ex Twitter).





El diputado barilochense aseguró que la votación fue el resultado de un “trabajo legislativo serio defendiendo los intereses de todos los rionegrinos”.





En su intervención en el debate Domingo ratificó los ejes de su postura en la “visión federal honrando el mandato” de quienes los votaron en las provincias, “aportando a la gobernabilidad, mediante el consenso con las distintas fuerzas políticas y el oficialismo nacional”.





“Conseguimos cambios importantes a favor gracias a la posición dialoguista, la ley hubiese salido igual si no debatíamos esos puntos”, expresó.





Priorizó el capítulo energético de la Ley, en especial en lo referido a hidrocarburos, y destacó que gracias a las disidencias planteadas “se garantizó ahora expresamente la continuidad del beneficio a los usuarios de gas de la Patagonia”, contra la eliminación planteada “en las delegaciones” del oficialismo.





También resaltó que fue ratificada la propiedad de las provincias sobre el gas y el petróleo, lo que no quedaba claro en la redacción original. “Seguiremos siendo las provincias las que decidamos cuándo y cómo vamos a aprovechar nuestros recursos naturales”, aseguró.





Por otra parte, planteó su negativa a acompañar el capítulo del impuesto de las Ganancias, ya que plantea una carga inequitativa ante el costo de vida que es mucho más caro en el sur que en el norte, cuestión no contemplada.





“Hay mayores ingresos en el sur logrados luego de mucho batallar, pero que terminan en el changuito del supermercado, en el alquiler de su vivienda o en ropa. El reconocimiento de esta realidad no es un beneficio y debe sostenerse la deducción”, señaló.





Otro de los puntos en los que enfatizó el diputado rionegrino fue el de la educación, vinculado a una directa discusión y acuerdos entre el presidente Javier Milei y los gobernadores.





Recordó que a principios de año le pidieron al Presidente que “escuche a las provincias y lo hizo, convocando al Pacto de Mayo”, y dijo que “ahora le advertimos que el 25 de mayo no tiene que ser para dividirnos aún más a los argentinos. Debe ser un pacto de acuerdos y no de adhesión, en el que la educación no puede quedar afuera”.





“No hay un tema que nos una más a los argentinos y que explique mejor lo que fuimos capaces de lograr cuando llegamos a ser una de las economías más pujantes del mundo”, sostuvo.