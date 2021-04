CHUBUT Covid: esperan un fuerte aumento de casos y se vienen restricciones

Se reunió el Comité de Crisis Provincial para evaluar los pasos a seguir ante el incremento de casos y la pronta llegada de la segunda ola de Covid a Chubut. Si bien no se quiere retroceder en cierres de locales ni restriccion de circulación, sí piden revisar los protocolos y endurecer los controles durante los próximos 14 días. Del encuentro, encabezado por el gobernador Mariano Arcioni, participaron los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini de Salud, Fabián Puratich; de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; de Seguridad, Federico Massoni; el secretario de Trabajo, Cristian Ayala, la subsecretaria de Información Pública, Vanesa Abril, y el fiscal de Estado, Andrés Giacomone.



El ministro de Salud, Fabián Puratich, calificó como un “fin de semana complejo, donde se vio lamentablemente que no se llevaron a cabo los cuidados personales ni sociales”, lo ocurrido en la provincia en Semana Santa.



Ante la inminente llegada de la segunda ola, “vamos a tener una comunicación con el Ministerio de Salud de Nación para tratar de sacar medidas en conjunto porque después de los que pasó seguramente dentro de 7 a 10 días vamos a tener un aumento de casos, es lo esperado. Hay que tratar lo antes posible de tomar ciertas medidas que no compliquen lo económico pero que sí sea un llamado de atención hacia la sociedad, que si no nos cuidamos y que la pandemia está aún presente, la segunda ola nos va a impactar y con más fuerza que la primera”.



El ministro consideró que “hay que reforzar las medidas vigentes por el decreto hasta el 15 de abril; están prohibidas las reuniones sociales, culturales y deportivas con asistencia de más de diez personas, y la utilización de los protocolos en restaurantes y confiterías, donde tiene que estar reducida la capacidad y garantizada la ventilación”.



Nocturnidad



Reconoció que “se habla a nivel nacional de la nocturnidad y uno ve que a la noche se produce la mayor cantidad de eventos sociales, y eso sigue siendo la prinicipal herramienta de dispersión de la enfermedad. Si se restringe a partir de determinado horario, que no complique las actividades productivas y económicas, tratar de reducir ese tipo de eventos que van a ser el factor para que aumente la cantidad de casos”.



El decreto provincial establece la libre circulación hasta las 4 porque las condiciones sanitarias así lo permiten, reconoció Puratich. “Pero hay que prever y anticiparse a lo que puede pasar y esta enfermedad tiene la misma dinámica que la primera ola, que empezó en CABA, AMBA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Empezó la segunda ola con números mayores a la primera cuando inició y hoy la conectividad dentre las provincias es mucho más fluída que en ese momento que estaba todo cortado. Por eso la velocidad de llegada de la seguna ola va a ser más rápida”.



Por estas horas se busca concretar una reunión con los intendentes “para tratar de resaltar esto, porque nadie quiere tomar medidas perjudiciales para los sectores que más han sufrido y todos lo tenemos claro y en ese horizonte estamos trabajando. Pero llegó el momento de poner freno, revisar los protocolosy las actividades vigentes y por unos 10 ó 14 días incrementar los controles para que esto tenga la menor repercusión posible”.



Tampoco están previstas medidas para personas que llegan de otras provincias, aclaró.



Por otro lado Puratich informó que el viernes llegan las vacunas antigripales y la próxima semana se avanzará en la campaña de vacunación antigripal.



Campaña de vacunación



Con respecto a las vacunas, el ministro indicó que “llegan las 12.600 dosis de vacunas de Sinopharm y durante el pasado fin de semana llegaron 4.800 dosis de Sputnik V -primer componente- lo que nos da un buen número de vacunas como para seguir adelante con la Campaña de vacunación”. Señaló que “el Plan ya supera 50 mil personas vacunadas y continúa llevándose a cabo en cada lugar de nuestra provincia, con la logística que venimos implementando, y con este ritmo de llegada de las vacunas cada día será mejor”.

El SiSAP se suma al paro nacional de mañana

El Sindicato de la Salud Pública en Chubut se sumará al paro nacional por 24 horas de mañana convocado por la Federación de Profesionales de la Salud. En Chubut además se suman los reclamos que el sector le viene planteando al Gobierno Provincial, como la deuda salarial.



Noelia Domenez, integrante del SISAP, explicó que “tenemos un paro enmarcado en la Lucha Nacional por la Salud Pública que lleva adelante nuestra Federación en todo el país y casi todas las provincias adhieren”.



Es una jornada en protesta “por una revalorización de la Salud Pública, pedimos que se paguen todas las deudas con los trabajadores, una recomposición salarial que no se hizo en toda la pandemia de 2020 y que nos reconozcan realmente como esenciales, porque a la hora de trabajar somos esenciales pero a la hora de cobrar no”.



Domenez informó que el bono de 5 mil pesos que estableció el Gobierno Nacional como Fondo Estimulo, “sólo lo cobraban los hospitalarios y se terminó de cobrar a fin de año, no se siguió y no lo cobraron todos los trabajadores de la provincia, sólo los que tenían internación. Pero muchos de los trabajadores de la atención primaria abocados al Covid no fueron alcanzados por el bono”.



El paro será con la modalidad total de actividades y sin presencia en el lugar de trabajo, garantizando las guardias mínimas. Habrá actividades afuera de los hospitales con protestas y cartelería. “El Gobierno dilata nuestras respuestas porque sabe que no podemos cerrar las puertas e irnos del hospital, a pesar de que hacemos un paro total la guardia siempre sigue activa y nunca se le va a negar la atención a la comunidad”.



En relación al reclamo específico de los trabajadores de Chubut, explicó que siguen con “la gran deuda que supera los mil millones de pesos, de la Paritaria 2019. Este fin de semana cobramos el sueldo de febrero, pero no hemos cobrado la deuda del retraso de las cláusulas gatillo de 2019, a pesar de tener varias reuniones con Gobierno, pero en la última el Ministerio de Economía no se presentó”.



“Salud nos dice que respuestas salariales y económicas no nos pueden dar y a la hora de pedirnos una reunión y cuando fuimos convocados por Secretaría de Trabajo para tratar este tema, Economía no se presentó.”



Consideró en esa dirección que “no tenemos respuestas de parte del Gobierno”.



Además, “nos deben dos recategorizaciones que hace que cobremos los salarios con un básico atrasado. Los sueldos están devaluados en casi un 36% respecto del año pasado”.

