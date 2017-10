Vecino expuso en el HCD El Hoyo situación vivida por un menor protagonizada por policías de El Bolsón

Concejales del municipio de El Hoyo, recibieron este martes en la Honorable Sala Deliberante a Carlos Huenelaf, quien expuso con preocupación situación vivida por su hijo menor de edad en la localidad de El Bolsón, frente a la comisaría 12 de esa ciudad Rionegrina protagonizada por uniformados la madrugada del domingo 12 de octubre. El vecino de El Hoyo, decidió hacer público el hecho para que otro joven no sea víctima de un abuso similar.



Huenelaf, contó que su hijo menor de edad (16) fue víctima de un hecho de abuso de autoridad en manos de policías de Unidad 12 El Bolsón, asegurando que además de haber sido agredido con golpes de palma de mano en la nuca - cara y gas pimienta en los ojos, fue mordido en una pierna por perros que estaban con los uniformados, también contó que el menor asegura que los agentes de seguridad no hicieron nada para evitarlo, ni tampoco se ocuparon de que el menor recibiera la atención sanitaria necesaria.

El joven fue auxiliado y asistido por una mujer mayor de edad madre de un amigo, quien se encargó de llevarlo a su domicilio familiar cito en la localidad de El Hoyo, según relató Huenelaf.

Tras escuchar el relato y la preocupación de Huenelaf, si bien la situación es de carácter particular, los ediles se comprometieron a tomar contacto con las autoridades competentes de la vecina localidad rionegrina, para interiorizarse sobre el tema.