ElBolson Bruno Pogliano Estamos preocupados que 30 personas decidan el futuro de 400 empleados. Esto se ha politizado”

En una entrevista radial, el intendente Pogliano se manifestó respecto a las reuniones por el aumento salarial a los trabajadores municipal, y reconoció que “hubo un nuevo rechazo a nuestra propuesta. Estamos muy preocupados que 30 personas decidan el futuro de 400 empleados. Esto se ha politizado. Algunos dirigentes de ATE politizan y buscan hacer daño, en vez de dar soluciones a los compañeros municipales”.

Además, el intendente señaló que los algunos dirigentes gremiales “no están cumpliendo lo que firmaron y están confundiendo al empleado municipal. Ambas acciones denotan una irresponsabilidad total”.





En relación a la última propuesta realizada por el Ejecutivo municipal, Pogliano destacó que “es la mejor que podemos proponer para que se beneficien todas las partes. Somos conscientes que los sueldos son bajos pero no ofrecemos algo que no vamos a poder cumplir”, y agregó que “tampoco vamos a endeudar al municipio como sí se ha hecho en otras épocas. Tenemos una responsabilidad y la vamos a cumplir. Para ello nos eligieron”.





Al ser consultado por la postura de los gremialista, Pogliano afirmó que ciertos dirigentes buscan entorpecer el camino. El mandatario municipal señaló que “la política propiamente dicha no hace daño, lo que daña son los intereses que persiguen determinados personajes políticos”.





“No le explican al empleado qué se puede y qué no. La planta está sobre dimensionada. Ofrecimos lo que está a nuestro alcance. Nuestra objetivo es mejorar los sueldos de los trabajadores, según las posibilidades económicas del municipio, pero también conservar las fuentes laborales. No queremos despedir a nadie. Con esta propuesta, aseguramos los puestos de trabajo. Más no podemos pagar porque tenemos que seguir haciendo cosas en El Bolsón”, sostuvo Pogliano.





Respecto al ofrecimiento del municipio a los gremios, el intendente Pogliano indicó que “hicimos el máximo esfuerzo. Iniciamos la recomposición salarial con una mejora del 40%. Estamos por encima de la inflación. Hay un mejoramiento porque superamos ampliamente la clausula que se firmó a comienzos de año. Sí no se achica la planta no podemos pagar más. Yo no estoy dispuesto a eso. Le pido a la dirigencia gremial que seamos coherentes y responsables”.





Ante situaciones que vivió El Bolsón en el último tiempo, Pogliano fue contundente al reconocer que “hay personas que no son empleados municipales y buscan generar problemas y desestabilizar. Me hago responsable de lo que digo. Esta gente tiene actitudes antidemocráticas. Nosotros estamos para defender a las instituciones y garantizar la democracia, le guste o no a ciertas personas”.





El intendente de El Bolsón indicó que “esto no le hace daño a Bruno Pogliano sino a los vecinos de El Bolsón. La mala política no se puede meter en el desarrollo del municipio, como tampoco en el modo de vida de los vecinos. La actitud mezquina no sirve porque detiene el crecimiento de la Ciudad”.





Por último, Pogliano concluyó con un mensaje conciliador: “Pensemos en El Bolsón y las futuras generaciones. Hago un llamado a la cordura para hacer de El Bolsón un lugar mejor. Hagamos este pacto hasta el 2019”.