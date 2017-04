RioNegro Todos los estatales tendrán una suba del orden del 23%

El personal policial y del Servicio Penitenciario Provincial contará con el mismo aumento salarial establecido para todos los empleados estatales agrupados en las leyes 1844 y 1904. En tanto, en el fraccionamiento, los legislativos recibirán 20,12, aunque se le agregarán otros adicionales.



Para las mencionadas áreas de seguridad, el incremento será de un 23,5%, dividido en tres tramos: el primero será retroactivo a marzo de 2017 equivalente al 14,15%. El segundo tramo se pagará a partir de los salarios de mayo, alcanzando otro 4,15%; mientras que el tercer tramo de incremento se concretará a partir de los sueldos de septiembre, con un 5,20%.



El gobierno provincial ya había adelantado un porcentaje de este aumento con los sueldos de ese mes. Este incremento destinado a las fuerzas provinciales fue determinado por el Poder Ejecutivo en el marco de las medidas salariales establecidas para los trabajadores de los sectores administrativos y de salud, en la esfera de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).



En el sector docente, la nueva grilla salarial y última propuesta de suba será debatida hoy en un nuevo congreso gremial convocado para las 10. Aún cuando no hay posición tomada, sobre si se aceptan o no las escalas salariales, el adjunto de Unter, Marcelo Nervi, aclaró que estos nuevos números “ponen en juego cuanto impacta, pero por lo que podemos saber, nadie rebalsa de alegría”.



Por otra parte, el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, se reunió con el titular del gremio APEL, Alejandro Gatica, para determinar la suba en los ingresos de los empleados legislativos durante el corriente año. En las conversaciones se acordó un aumento escalonado entre abril y septiembre inclusive. El escalonamiento se resolvió según el siguiente esquema: Un diez por ciento (10%) a partir del mes de abril; un cinco por ciento (5%) a partir del mes de junio y; un cuatro por ciento (4%) a partir del mes de septiembre. Si bien, este sector no se ajusta al 23,5% final de otros estatales, se acordó que los legislativos se verán beneficiados con una modificación en la forma de cálculo que actualmente se aplica en los títulos obtenidos por estudios.



Mediante el método que se utiliza hasta este momento se produce una situación injusta debido a que los montos en este concepto son más altos para las categorías mayores y, consecuentemente, más bajos para las menores. Es por ello que APEL propuso la aplicación de un cambio con el fin de alcanzar una equiparación.