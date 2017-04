ElBolson:Me dispararon al lado de la cabeza diciéndome que me quedara tranquilo

“Estallaron las ventanas mientras se escuchaban disparos. Me golpearon diciendo que eran mapuches y que eran sus tierras. Me dispararon al lado de la cabeza diciéndome que me quedara tranquilo”, contó a la policía de El Bolsón esta madrugada el encargado de un puesto de Lago Escondido, que luego fue incendiado por un grupo vinculado a la causa mapuche.

Los hechos se sucedieron desde las 3.15 y el fuego afectó por completo una vivienda y parte de un pinar de la propiedad del magnate Joe Lewis, ubicada sobre la recta de El Foyel, sobre el kilómetro 1945 de la ruta nacional 40.

Más tarde, trabajadores de Hidden Lake emitieron un comunicado donde consignan: “Otra vez el horror. Hoy a las 3.15, seis individuos encapuchados y fuertemente armados ingresaron al puesto del pinar. Golpearon, maniataron y efectuaron un disparo a centímetros del puestero recordándole para quien trabajaba. Luego lo ataron a un árbol y quemaron el puesto. Nuestro compañero de trabajo logró soltarse y pedir auxilio. Ahora está bien”.

En el marco de las primeras pericias, el gabinete de Criminalística constató en el lugar pintadas del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) e inscripciones de “Fuera winka”.