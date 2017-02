ElBolson Asesinaron a un madrynense en un callejón del barrio Los Hornos

Apenas amaneció, cerca de las 7, un vecino que caminaba por el callejón Eusebio Barría se percató de la presencia de un cuerpo tirado a un costado. Al llegar la patrulla policial comprobó que estaba sin vida y con una herida de arma blanca a la altura de su tetilla izquierda.Además llamó la atención de los investigadores que entre sus ropas tenía la billetera con dinero y los documentos, con lo que pudieron precisar que residía en la ciudad de Puerto Madryn (Chubut) y se encontraba circunstancialmente en la Comarca Andina.Sin embargo, un peritaje cercano al cadáver y por los alrededores no permitió encontrar evidencias concretas de que en el sector se halla producido una pelea. Procuran establecer ahora si fue ultimado en otro lugar y luego tirado allí, aprovechando la oscuridad y la nula presencia humana.Asimismo, esperaban a última hora del domingo la llegada de familiares provenientes de la ciudad chubutenses con la esperanza de que aporten mayores datos sobre las actividades de la víctima y sus vínculos en la región andina.- See more at: http://www.limite42.com/2017/02/fue-identificado-el-hombre-apunalado-en.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#sthash.QSj8AG9j.dpuf