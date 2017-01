Leleque Gendarmería liberó las vías de La Trochita: heridos y detenidos

Luego de aislar la zona, la fuerza de seguridad despejó el área para el paso del Viejo Expreso Patagónico. Tres activistas mapuches fueron detenidos y una uniformada sufrió conmoción cerebral. Anoche seguía la tensión al regreso del tren.







La Policía de Chubut colaboró con los gendarmes.

Un día de mucha tensión se vivió en zona de Leleque, donde Gendarmería y Policía Provincial realizaron un operativo para liberar las vías de La Trochita en el área de la ocupación de tierras del Grupo Benetton por parte del Lof de Resistencia Cushamen.El movimiento de efectivos comenzó a las 6 con el corte de todos los accesos, que blindó la zona de conflicto. El primero de esos cortes era en ruta 40 frente al destacamento policial, en intersección con el camino de ripio que conduce a Cholila, por donde era desviado el tránsito que iba a la Comarca Andina.También la Policía interrumpió la circulación en el cruce de las rutas 40 y 71 y todos los caminos que comunican con la zona de Leleque. En la Subcomisaría Leleque se apostó Infantería.No se disponía de muchos datos porque el hermetismo era total. Cerca del mediodía hubo un incidente cuando un grupo cercano a la comunidad mapuche de la toma de Leleque quiso pasar caminando con mochilas, para trasladarse los 10 kilómetros de distancia del epicentro de los hechos. Gendarmes que controlaban el tránsito se los impidieron.Muchos renegaban por tener que desviar por el camino de ripio y recorrer 25 kilómetros hasta llegar a Cholila, y tomar la ruta 71 para ir a la Comarca Andina. En ese trayecto hubo por lo menos 3 vuelcos.En el casco de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras del Sud Argentino había tranquilidad y cada una o dos horas arribaban autoridades policiales y de Gendarmería a coordinar algunas acciones. Mientras tanto el gerente de La Trochita, Bruno Peláez, indicó que pasaban con la formación a los talleres de El Maitén.Hubo resistencia y se registraron tres detenidos: Ricardo Antihuel, Ariel Mariota Garzi y Nicolás Hernández Huala. Fueron trasladados al Escuadrón 36 “Esquel” de Gendarmería para identificarlos y quedaron alojados en la Unidad nº. 14 del Servicio Penitenciario Federal a disposición del Juzgado. Hoy serán indagados y recién en ese momento se levantará la incomunicación.Según informó el juez federal de Esquel, Guido Otranto, Garzi presenta un corte superficial en la frente y Huala una contusión en la zona nasal sin herida. Antihuel no tiene lesiones pero dijo ser epiléptico. Era examinado en el Servicio Médico del Servicio Penitenciario Federal y eventualmente en el Hospital Zonal de Esquel si fuera necesario.Por otro lado, durante el allanamiento resultaron lesionadas tres gendarmes. Una sufrió conmoción cerebral al recibir un impacto de piedra en el casco y se recupera favorablemente; otra sufrió una fractura en su pierna y todavía está hospitalizada. Finalmente, una tercera sufrió una contusión en un brazo al ser golpeada con un elemento contundente. Hay dos uniformados también lesionados durante los incidentes. Los asistieron en el hospital Subzonal de El Maitén.Por la tarde un grupo se concentró frente a la dependencia carcelaria para pedir por la liberación. “Están muy golpeados”, dijo una joven de la comunidad mapuche a este diario. Al cierre de esta edición el acampe seguía.A las 15.30 se levantó el corte de rutas en la zona de litigio, con las vías de La Trochita liberadas, y un procedimiento en el que Gendarmería secuestró animales vivos y cueros de la faena que se hacía en el asentamiento de Leleque.En el corte de la ruta 40 intersección con camino a Cholila estaban los defensores públicos Gerardo Tambussi y Fernando Radziwilowski, y Martiniano Jones Huala entre otros miembros de la comunidad mapuche. Los defensores lograron pasar hacia la zona del procedimiento.El juez federal Otranto, aclaró en tal sentido que el allanamiento en el sector ocupado por el Lof en Resistencia del Departamento Cushamen de la Estancia Leleque, de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA, se ordenó sólo para remover y secuestrar los obstáculos sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, e identificar a las personas imputadas.No se ordenó ninguna detención, salvo de aquellas que intentaran resistir violentamente el operativo, como sucedió con los 3 hombres que se opusieron al despeje de la vía.El operativo no fue para desalojar la ocupación que hace en el lugar desde marzo de 2015 el Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, “cuyo eventual carácter delictivo y las responsabilidades penales que correspondan son materia de investigación, y decisión de las autoridades judiciales provinciales”, aclaró Otranto en un parte de prensa.Al cierre de esta edición la tensión seguía y el tren regresaba de El Maitén a Esquel con fuerte custodia policial.En la mañana de ayer se produjo un incendio en la zona de Vuelta del Río, cerca de la ocupación de tierras de la resistencia mapuche. Medios aéreos llegaron pero no pudieron operar debido al ataque de sujetos encapuchados.Brigadistas permanecen alertas, a la espera de que estén dadas las condiciones para actuar en el siniestro.Un incendio ocasionado, en principio, por individuos asentados en la zona de Leleque motivó el rápido accionar de aeronaves del Plan Nacional del Fuego que al ser apedreadas abortaron el procedimiento.El helicóptero operó a mayor altura para no estar al alcance de los proyectiles. Permanecen en la zona cuadrillas de brigadas de Epuyén, Cholila y El Maitén, alertas ante cualquier emergencia pero sin actuar hasta tanto se garantice la seguridad.Fuente:Diario Jornada