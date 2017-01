FALLO FAVORABLE AL MUNICIPIO DE EL BOLSÓN POR PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL EN EL CERRO PERITO MORENO

La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de nulidad de la Audiencia Pública ratificando lo actuado desde la Municipalidad. El intendente Municipal Bruno Pogliano se mostró preocupado porque los actores “ocultaron la información”.







La Justicia había decidido “denegar la medida cautelar” el pasado 1 de diciembre, un día antes de la Audiencia y “disponer que los presentantes repongan los sellados y contribuciones de ley”, según surge del fallo. Sin embargo, el grupo que se manifestó contrario al proyecto ocultó la información. En tal sentido, El intendente Pogliano insistió en “confiar” en la Justicia, al conocer el rechazo que había sobre el pedido de nulidad de la Audiencia Pública, a través de una medida cautelar.

El mandatario destacó que quienes motorizaron y difundieron un amparo ambiental, el fin de semana en la marcha contra el proyecto, ocultaron que ya en el mes de diciembre, el Tribunal había rechazado el intento de impugnación.



Al respecto, Pogliano volvió a recordar que el proyecto no se realizará en Pampa de Ludden y que no se trata de un mega emprendimiento como se pretende instalar, ya que “el loteo será de sólo 312 unidades y no se ubicará geográficamente en la zona conocida como Pampa de Ludden”. Por otra parte, remarcó que además “se suprimió el campo de Golf y se resolvió realizar la toma de agua no desde el arroyo Pedregoso sino desde el río Foyel, todas cuestiones que habían sido el motivo del rechazos anteriores”.

“Por eso insisto en que confío en la Justicia porque alguien puede intentar tergiversar la verdad, pero para la Justicia las cosas son o no son y esa es la mejor forma de consolidar a la sociedad frente a un conflicto. De hecho, quienes se manifiestan en contra del proyecto siempre se han expresado así, han acudido a la Justicia y han dicho que la Justicia es quien debe resolver. Me pregunto entonces por qué ocultaron esta información”, declaró Pogliano.



El pasado 1 de diciembre, la Cámara Civil de Apelaciones de Bariloche había denegado la medida cautelar que intentaba frenar la Audiencia Pública, expidiéndose en duros términos hacia los demandantes, “por la incoherencia de querer impedir que se hiciera aquello que años atrás habían reclamado”.

Se señala además que los peticionantes de la medida cautelar “no probaron mínimamente cuáles fueron las razones o irregularidades cometidas por el Municipio”, destacando que “no existía decisión alguna del Superior Tribunal que constituya un impedimento para el trámite”.

El tribunal indicó que “la opinión personal, el temor, la aprehensión, el recelo, la apreciación subjetiva o el mero pesimismo no cuentan en esta materia, pues debe tratarse de motivaciones de orden racional que autoricen a pensar o creer en la factibilidad del desbaratamiento de los derechos en juego”.

A la vez, hace referencia a “otra circunstancia determinante que inhibe la viabilidad fáctico-jurídica de la solicitud precautoria que es, en efecto, la paradoja de que mientras en la causa "RONCO Y OTROS" los amparistas colectivos pidieron que se realizara la Audiencia Pública, previa a la evaluación de impacto Ambiental, ahora en cambio, pretenden suspender la Audiencia que se había convocado”.



Los Jueces señalaron que se “patentiza una clara infracción contra los propios actos relevante anteriores que no puede ni debe ser encubierta, ya que precisamente la audiencia pública, prevista, era la ocasión propicia para que los vecinos expresen lo que crean necesario sobre el emprendimiento a fin de que el Municipio, recién después de dicho acto, decida lo que crea oportuno y/o pertinente sobre el cometido de la convocatoria”.

Sin embargo, después del revés judicial, el grupo opositor, promovió la realización de una marcha para respaldar una nueva presentación con idéntico fin y ante el mismo tribunal que ya les dijo que no.



Pogliano indicó que “dicho proceder es esperable de parte de quienes hacen su juego político, especulando con la sensibilidad de las personas, lo lamentable es que ex funcionarios de la gestión anterior, sean parte de este juego de ocultamiento y mentiras, escudándose en discursos de pretendida defensa del medio ambiente.

Lamento que esta manipulación haya tenido al pueblo de El Bolsón en medio de tales circunstancias no deseadas y sigo confiando en que la Justicia, es el único patrimonio que esperamos para nuestra democracia”.

Desde el Municipio se aseguró que “queda camino por recorrer”, no obstante se expresó la seguridad de que “se gestionó conforme a la ley”.