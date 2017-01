ElBolson Marcharan en rechazo del proyecto de desarrollo del Cerro Perito Moreno

Un sector de El Bolsón se prepara para una movilización en donde referentes de organizaciones sociales de Trelew, Esquel, Trevelin, Lago Puelo, Epuyén, Cholila, Bariloche y Villa La Angostura ya gestionaron su presencia HOY Sabado 7 en la marcha en contra del proyecto de desarrollo inmobiliario de la empresa Laderas la base del Cerro Perito Moreno.“La marcha es para acompañar el recurso de amparo que vamos a presentar este lunes contra el municipio y Concejo Municipal, por violación ambiental. No se respetaron esas reservas naturales como así tampoco la medida de no innovar del Superior Tribunal de Justicia. Todavía la cámara competente no se ha expedido al respecto”, explicó Felicitas De Líbano, integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra.La concentración está prevista a las 18 horas en la plaza Pagano, en el corazón de El Bolsón, donde además se recolectarán firmas para acompañar el recurso de amparo.La marcha se convoco en el mismo dia y el horario coincide con el festival por la Diversidad Sexual se unirán al reclamo, como cierre de su noveno festival.Se estiman que se recorrerán 20 cuadras de la ciudad “de forma pacífica”.