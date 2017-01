ElBolson El Casino construirá la nueva Terminal por más de 4 millones de dólares

El gobernador Alberto Weretilneck, junto al interventor de Lotería de Río Negro para Obras de Acción Social, Luis Ayestarán y a Exequiel Badaracco, titular de Entretenimientos Patagonia, la firma que tiene la explotación de las salas de juego en la ciudad, rubricaron un acuerdo para que el acuerdo comercial se extienda por otros 15 años más.



A cambio, la empresa realizará una fuerte inversión en Bariloche, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci. Cabe destacar, que en esas dos localidades, Tresor Casino (el nombre de fantasía), también tiene salas de juego.





Asimismo, se le ampliará desde el mes de febrero el canon que Entretenimientos abona a la Provincia, en un 27%. Y se actualizará semestralmente dicho impuesto, por lo que se estima que el gobierno recaudará 4,6 millones de pesos anuales por ese concepto.



En lo que a Bariloche respecta, la firma construirá de manera directa la nueva Terminal de Ómnibus de media y larga distancia por un valor de $70.352.000 (u$s 4.397.000) en un plazo de 18 meses desde que se inicie la obra.



También se encargará de edificar una serie de baños públicos para la feria de artesanos de El Bolsón por $1.160.000 y por una cifra similar, construirá una plazoleta en el barrio IPPV de Jacobacci. Además, colocará baños públicos en el cementerio.



Por la empresa, Badaracco señaló que Entretenimientos Patagonia tiene 370 trabajadores, con un promedio de 8,2 años de antigüedad y que en el último año pago 102 millones de pesos en salarios (en bruto). Agregó que la Municipalidad de Bariloche recaudó $7,5 millones en tasas por las dos salas de juego que existen en la ciudad.



Weretilneck consideró que “es imposible concebir una ciudad turística sin una sala de juegos. Hoy forma parte de la recreación y el divertimento de los turistas, es un complemento al turismo. Bariloche y El Bolsón sin esta actividad, tendrían un condimento negativo frente a la feroz competencia nacional y mundial que tienen en materia turística”.



Además, destacó la mano de obra que la firma contrata, más la que va a tomar cuando comiencen las obras.



Con respecto al proyecto de la nueva Terminal, el gobernador indicó que “los barilochenses y los turistas no se merecen tener una Terminal como la actual. Tal vez algún día fue moderna y útil, pero hace años que no lo es y ya es hora de que el Estado salde esta deuda”.



Fuente:El Cordillerano