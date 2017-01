ElBolson aparecieron los jovenes de la costa Chubutenses ,estaban realizando excursiones

Los jóvenes se presentaron en la Comisaría 12 de El Bolsón. Estaban realizando excursiones en la montaña y por ese motivo no tenían señal y no pudieron contestar las llamadas de sus familiares.Habían emprendido un viaje hacia la región y no tenían contacto con sus familiares, lo que motivó la denuncia de su presunta desaparición ante las autoridades policiales.La pareja es oriunda de la provincia de Chubut.La madre de la joven había asegurado que el último contacto lo mantuvieron el pasado 6 de enero, cuatro días después de iniciar su viaje a la zona cordillerana.Fuente: Bariloche 2000