Aparecio el joven de 26 años, Ramón Darío Deliarda

El joven de 26 años, Ramón Darío Deliarda, que era bucado intensamente por su familia desde el 2 de enero, fue encontrado en un camping al norte de Villa La Angostura.



La buena noticia fue anunciada por su madre Érica Cheuqueman a El Vespertino de Radio Seis: "estamos muy contentos, hemos encontrado a nuestro hijo" dijo.



"Lo buscamos por todos lados, había dejado avisado que se había ido a trabajar pero lamentablemente el mensaje a nosotros nunca nos llegó" explicó.



"Gracias a Dios logramos ubicarlo, lo encontramos trabajando en un camping muy lejos, pasando Villa La Angostura, es un lugar que ni siquiera sabía que existía" manifestó la mujer.



Cheuqueman informó que los primeros días lo buscaron sus familiares, pero luego la preocupación fue aumentando y decidieron hacer la denuncia policial.



"Vino mi cumpleaños, que siempre me llama aunque esté enojado, pero ese día no apareció y ahí me empece a preocupar mucho más" recordó la mujer.