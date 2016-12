Wisky repudió los hechos de violencia ocurridos en El Bolsón

El diputado nacional Sergio Wisky se refirió a los daños contra edificios públicos y agresiones a funcionarios y personal, calficándolos como “producto de la intolerancia de quienes no respetan los caminos institucionales”. “Hay un puñado de violentos que no creen en la ley y que solamente buscan imponer sus caprichos, en muchos casos alimentados desde sectores políticos que se niegan a entender como funciona la democracia”, señaló. Pidió que la Justicia investigue y sancione a los responsables.



El diputado nacional Sergio Wisky manifestó su repudio por los hechos de violencia ocurridos en El Bolsón, donde un grupo de manifestantes provocó destrozos en el Concejo Deliberante y la Municipalidad, a la vez que agredió a funcionarios y a empleados.



“Esto es producto de la intolerancia de quienes no respetan los caminos institucionales”, sostuvo Wisky, quien se puso a disposición del intendente Bruno Pogliano ni bien tomó conocimiento de los hechos. El legislador consideró que “es desde las instituciones que hay que darle respuesta a estas conductas, en este caso a través de la Justicia que debe investigar y sancionar a los responsables”.



El diputado nacional señaló que “estas conductas son profundamente antidemocráticas, porque lo que buscan es imponer la voluntad de una minoría violenta, que desprecia la ley”. “Asistimos a lo que hace un puñado de violentos que no cree en la ley y que solamente quiere que se haga su capricho; y si no se hace lo que ellos quieren rompen todo”, precisó.



“Hay un proyecto que se discutió de manera abierta, con una audiencia pública donde habló un montón de gente a favor y en contra, donde se escucharon las voces de los técnicos y luego se trató en el ámbito institucional de representación, que es el Concejo. El que dice que la voluntad del pueblo no está expresada en estas instancias es porque tiene un profundo desprecio por la forma democrática de vida que elegimos los argentinos”, indicó.



Wisky añadió que “estas conductas violentas muchas veces son alimentadas desde sectores políticos que se niegan a entender como funciona el sistema, que a veces las elecciones se pierden y que cuando se es opositor hay que mantener un sentido de la responsabilidad”. En este sentido, llamó a “todo el arco político a comprometerse con la convivencia pacífica de la comunidad, sumándose al repudio a estos sectores minoritarios”.



Asimismo, señaló que “se puede disentir, se puede protestar, pero cuando se cruza la raya de destruir los bienes que son de todos y se intenta agredir a quienes fueron legítimamente elegidos es el momento de poner un límite”.



“Cosas como las que pasaron no afectan a determinado sector, o a una empresa, o a un funcionario, sino que perjudican a toda la comunidad de El Bolsón”, concluyó Wisky.