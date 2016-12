NoHayAsueto ni el 23 ni el 30, sí tendrán esos días libres en la administración pública de Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego y Chubut

El Gobierno no le da asueto a los estatales ni el 23 ni el 30



Sin embargo, sí tendrán esos días libres en la administración pública de Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego y Chubut. Capital y Provincia no se definieron todavía.



No habrá asueto para la administración pública en estas Fiestas. El Gobierno Nacional frenó ayer la posibilidad de dar día libre para los empleados estatales el día viernes 23 y el 30, aunque de todas maneras cada provincia podrá optar por dar asueto según lo dispongan. De hecho, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego y Chubut ya confirmaron que darán asueto al personal de la administración pública. En San Juan, el 23 y 30 de diciembre habrá asueto pero desde las 11 de la mañana. Y en Santa Cruz, el feriado se extenderá también a los días lunes 26 de diciembre y 2 de enero.



En los próximos días se definirá la decisión que tomarán las autoridades de otros distritos, como la Capital Federal o la provincia de Buenos Aires, aunque se estima que se alinearán con la posición del Gobierno Nacional. Se había especulado con la posibilidad de que hubieran asuetos a nivel nacional, pero luego del anuncio de la reducción de los feriados puente, la versión de que el Gobierno no iba a dar asueto empezó a correr con más fuerza y se terminó de confirmar.