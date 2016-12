ElHoyo Puerto Patriada Acceso y costos de estacionamiento y acampe

Dialogamos con Claudia Maroni directora de turismo de la localidad quien dio detalles de como es el cobro de estacionamiento y acampe en Puerto Patriada.





Acceso : SIN COSTO

Estacionamiento: medio dia $30 dia completo $50 , si esta utilizando fogon no se abona , puede estacionar sin costo al lado de su fogon contratado , solo deben presentar tiket de pago de fogon , NO SE PERMITE ESTACIONAR EN LA CALLE en este ultimo caso debe estacionar en el sector habilitado para esto. Los Locales (El Hoyo) no abonan solo deben presentar DNI





Acampe : Promedio $100 ( hay descuento para residentes )