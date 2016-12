ElBolson Bruno Pogliano:NECESITAMOS QUE NO SE LE MIENTA A LA GENTE

POGLIANO EN CONFERENCIA SOBRE EL PROYECTO INMOBILIARIO EN EL CERRO PERITO MORENO Y LAS MANIFESTACIONES VIOLENTAS EN EL BOLSÓN “NECESITAMOS QUE NO SE LE MIENTA A LA GENTE”.





“¿CÓMO PUEDE SER QUE NO ENTIENDAN QUE EL LOTEO NO ES EN LA PAMPA DE LUDDEN, NI QUE HAY UNA EMPRESA QUE NO ES LEWIS, Y QUE EL AGUA SE VA A SACAR DEL RÍO FOYEL?”Esta mañana el intendente Bruno Pogliano brindó una conferencia de prensa pidiendo por la paz social y con el objetivo de informar a la sociedad ante “la desinformación y mentiras que se intentan instalar con respecto al desarrollo en el Cerro Perito Moreno por parte de ciertos sectores políticos”CON DIÁLOGO, SIN VIOLENCIA, SIN QUERER IMPONER“Esa es la única forma en la que se puede dialogar. Romper un municipio, romper las estructuras, esa no es la manera. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, de hecho fuimos los que llevamos este tema tan importante a una audiencia pública; fuimos los que presentamos el acuerdo con la empresa y que les bajamos las pretensiones en un 70 por ciento. Fuimos los que avanzamos en cada uno de los pasos legales siempre dando explicaciones, nunca mintiendo como ellos; porque hacer una marcha en base al “NO AL LOTEO EN LA PAMPA DE LUDDEN” es empezar mintiendo porque el loteo no es ahí, ¿Cómo pueden no entender que no es en la Pampa de Ludden? ¿cómo pueden no entender que hay una empresa que no es Lewis que esta llevando a cabo este emprendimiento? ¿cómo pueden no entender que Lewis no está en los estatutos? ¿porqué? ¿porque yo lo pienso y se me ocurre y es así? ¿qué capricho es ese? con caprichosos no se puede dialogar, no se puede hablar cuando les mostrás las pruebas, llamas a una audiencia para hablar de impacto ambiental, les mostrás las resoluciones de la justicia y siguen diciendo que no”, resumió el intendente municipal.En la conferencia estuvieron también la Concejal Ceclia Gori de la UCR -quien fue agredida por su voto positivo luego de la ultima sesión-; la presidente del Concejo Deliberante, Adriana del Agua; José Calviño, presidente del Endipem (Ente de Desarrollo Integral del Cerro Perito Moreno) y el vecino impulsor del desarrollo del esquí y el turismo, Miguel Altamira.Así ante tanta desinformación con respecto al proyecto de desarrollo integral en el centro de ski del Cerro Perito Moreno, el intendente insistió en que el loteo no es en Pampa de Ludden: “Queremos que la sociedad se informe; que conozca toda la información y sepa que está sucediendo realmente; lo que trabajamos durante la audiencia pública; el acuerdo con la empresa; volver a resaltar toda esa información e insistimos en que esta es una situación que hemos heredado a la cual hemos hecho frente junto a un proceso judicial” y agregó que es importante llevar información clara, transparente ya que “se habla tanto desde la desinformación, necesitamos que no se le mienta a la gente; el loteo no es en la Pampa de Ludden, se han hecho adecuaciones, se han tomado en cuenta todas las contemplaciones que los vecinos de Mallín Ahogado habían solicitado, seguimos sosteniendo que este es un acuerdo beneficioso para El Bolsón”, remarcó Pogliano.ACTUACIONES ANTE LA JUSTICIA POR LOS HECHOS VIOLENTOS SUCEDIDOS EN EL BOLSÓNAl respecto de los actos violentos acontecidos el viernes durante la sesión del legislativo local -en la que se trató el reglamento de edificación en el Cerro Perito Moreno, la creación de una tasa ambiental y la ratificación de la resolución del Ejecutivo por el proyecto de la Empresa Laderas-; y los hechos violentos como escraches, pintadas, corte de ruta y destrozos de edificios municipales, el intendente informó que: “La justicia está actuando de oficio; por nuestra parte hoy iniciamos las acciones legales penales para con los responsables. Estamos presentando denuncias contra todos los instigadores, contra los que tenemos pruebas que hayan instigado para que estos hechos violentos hayan sucedido en El Bolsón, lo cual tiene mi total y absoluto repudio”, puntualizó Pogliano y agregó: “Esta actuando de oficio el Juez penal porque se ha dañado una institución pública; un municipio que es monumento histórico y reconocido a nivel nacional; ya se está trabajando en eso y ahora además se suman las denuncias penales de las personas identificadas como sediciosos e incitadores a la violencia”.Por su parte la presidente del cuerpo deliberante, Adriana del Agua, expresó: “Seguiremos trabajando representado a las distintas voces, a los vecinos que nos dieron su confianza y su voto” y agregó sobre la votación del viernes: “para poder darle tratamiento al proyecto lo hemos trabajado y estudiado; no es un capricho. Haber vivido una situación como la que tuvimos que vivir; de un avasallamiento total a la institución del Concejo, como la de un señor que entró por la ventana, una acción repudiable al igual que la agresión a una concejal”, y agrego: “las decisiones hay que tomarlas porque para eso hemos sido elegidos, después podemos estar de acuerdo o no, pero nosotros estamos ahí para tomar decisiones y esto no es autoritarismo sino es ejercer el derecho que tenemos como concejales para tomar decisiones democráticas sobre el rumbo de esta comunidad”.En la misma línea la concejal del Agua repudió la violencia acontecida el día viernes en los edificios públicos municipales además del escrache que hicieron el sábado frente a la casa de la concejal Gori intentando intimidarla “Uno es un funcionario público y se debe debatir en ese seno, cuando se toca a la familia ya se traspasa un límite” y agregó: “Igualmente seguiremos trabajando con las mismas ganas; con la misma fuerza y con el mismo compromiso porque podemos hacerlo ya que no tenemos nada que esconder; somos personas transparentes”.Por su parte la concejal Gori declaró estar esperando el repudio de UNTER, ATE y UPCN por los hechos ocurridos: “Los conozco, trabajé en los mismos ámbitos y conocí como maltrataban, además de a mis hijos, a otros porque eran hijos de políticos, policías o de porteros”, y agregó: “siento una profunda indignación por estos inadaptados; fascistas, intolerantes y violentos. A la vez agradezco las muestras de solidaridad, y quiero decirles que voy a apoyar todos los proyectos de inversión privada que se ajusten a las normas ambientales, a los dictámenes y todo lo que signifique un crecimiento para El Bolsón; esa es mi preocupación y no me van a parar; no me van a amenazar, estoy más firme que nunca, que me vengan a hacer los escraches que quieran; ese es otro método fascista”, subrayó la edil y agregó: “Estoy esperando también que el Concejo Local de la Mujer se expida por los atentados que sufrieron dos agentes de policía que fueron maltratadas, como fueron maltratadas también empleadas de la municipalidad y dos medios de comunicación, espero el repudio y que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo”, puntualizó Gori.Por otra parte y ante el llamado a la paz realizado por el líder espiritual musulmán Sheykn Abdul Rauf Felpete, pidiendo a las autoridades y a la empresa retrotraer esta situación hasta que se expida la justicia, uno de los medios preguntó si es posible esta situación, a lo que el intendente respondió: “Escucho mucho a Felpete como líder espiritual y comparto la postura en cuanto al diálogo y el consenso pero aquí hay una causa judicial -como lo hablé ayer con él- que nos marca el tiempo y camino. Como municipio vamos a ser respetuosos de lo que marque la justicia, de todas las órdenes judiciales y el camino que tenemos que seguir; no tenemos el poder de la justicia para retrotraernos pero si para respetar todo lo que marque”, y agregó: “No somos los dueños de la verdad; por ahí otros sectores creen que son representativos, creen que son el pueblo, creen que son la democracia; pero nosotros somos los que fuimos elegidos por el voto popular”, subrayó Pogliano.Luego, ante la pregunta de otro de los medios de comunicación quien mencionó el pedido de los diputados del Frente Para la Victoria de devolver a manos de la provincia las tierras por irregularidades, el mandatario municipal respondió: “No hay cuestiones judiciales pendientes sino nos nos habrían permitido avanzar porque estuvo todo marcado a través de un proceso judicial; aquí no hubo un capricho por lo que vamos a respetar todas las decisiones que la justicia tome. Eso es parte de la mentira y el discurso que se pretende instalar. Y esta iniciativa de los diputados - que hacen política e intentan sacar algún provecho de esta situación - vamos a ver si prospera, si la ley se aprueba y tienen las mayorías necesarias y la aprueban la vamos a respetar”.En el mismo sentido el intendente insistió: “No hay ningún tipo de capricho en continuar con algo que hemos heredado y que lleva tantos años dividiendo a El Bolsón; tenemos que dar una solución y vimos la solución a través de este acuerdo que es claro por las exigencias establecidas que son un beneficio para El Bolsón, al bajar en un 70 por ciento las pretensiones de algo que además ya estaba firmado“.Ante la pregunta sobre si estas últimas expresiones violentas son funcionales a ciertos sectores políticos el intendente manifestó: “Totalmente y es político” aunque igualmente el mandatario de El Bolsón quiso remarcar: ”Hubo además una marcha grande, multitudinaria, que se manifestó pacíficamente en contra del loteo, estimamos de unas 800 personas que se manifestaron y fueron acompañados por muchas personas de Bariloche y de localidades vecinas, y eso es una buena señal que la gente se preocupe por el medio ambiente y lo quiera cuidar” y agregó: “voy a ser el primero que lo va a cuidar y velar por todos los derechos de los habitantes de El Bolsón y de todos los que como el sábado acompañaron en la marcha y quieren conocer El Bolsón y disfrutar en invierno de un centro de esquí que esté a la altura de las exigencias del mercado nacional e internacional”.Ante los rumores de saqueos por el mes de diciembre y si permanecerá la presencia del COER el intendente aclaró: “Son ciertos los rumores de saqueos y estamos trabajando en eso, pero quiero aclarar que el COER llego después de la sesión del viernes a El Bolsón; están diciendo que reprimió y no estaban acá, entonces no se cómo hicieron; que los agentes de El Bolsón tengan un uniforme similar o una brigada especial no quiere decir que haya estado el COER en la sesión del viernes, no estuvo”, y agregó: “hay trabajadores de la policía que fueron violentados; empleados del municipio con tratamiento psicológico; uno de los chicos de Sistemas quebrado ¿eso es la democracia? ¿eso es pedir lo que quieren de modo pacífico? eso no es así bajo ningún punto de vista”.Durante la conferencia otro de los medios presentes cuestionó porque se plantearon los temas en el mes de diciembre, a lo que el intendente municipal aclaró que el tema “lleva cinco años, hay ordenanzas firmadas en el año 2011, y por torpezas de gestiones anteriores se complicó la situación; por no apelar por ejemplo, por lo que el tratamiento fue según los pasos legales que marcó la justicia”.Ante la pregunta por cómo se siente en lo personal Pogliano expresó: “Estoy fuerte porque El Bolsón tiene 40 mil habitantes y tenemos mucho apoyo de gente que esta comprometida por el desarrollo de la localidad; hay comerciantes que este fin de semana se vieron perjudicados por esta situación, además de la imagen de la localidad que se ve perjudicada. En lo personal me gustaría que esto no suceda; que las instituciones democráticas funcionen, que no se avasalle el pensamiento de una sociedad y que no se violente de esta manera a El Bolsón trabajando en base a mentiras” y resumió: “En ese sentido siento un dolor inmenso pero con fuerzas para seguir trabajando, y si quieren mi destitución, como intentan instalar con falsas noticias, que busquen firmas, si son tantos no entiendo entonces cómo me votaron.DESINFORMACIÓN“Siempre fuimos muy claros en la campaña con respecto a este desarrollo; de hecho podrían recordar los videos que intentaban pegarnos a la empresa y al desarrollo siempre con mentiras; sinceramente no creo que ninguno de los que está en contra del proyecto me haya votado, si hay alguno que se confundió y me puso el voto le pido disculpas pero siempre pusimos en evidencia el camino a seguir. Es fácil confundir ahora cuando cortan los audios; nos sacan de contexto diciendo que no se iba a tocar la Pampa de Ludden y vuelvo a repetirles que no es en la pampa de Ludden; también nos cortan la parte que hablamos de los 50 lotes que era lo previsto para el primer año, estamos hablando de 300 lotes a fin de nuestro mandato; tampoco se informa que el agua se va a sacar del Río Foyel, hay muchísimas cuestiones que se esconden porque no les sirve a su discurso ni que se conozca este acuerdo que les bajó las pretensiones a la empresa para beneficio de El Bolsón”.Con respecto a otra de las desinformaciones que circulan; sobre la orden de no innovar sobre las tierras, José Calviño (Endipem) respondió: “La orden de no innovar no es sobre las tierras sino sobre un estudio de impacto ambiental que es lo que se cuestionó; ese estudio de impacto ambiental con este proyecto queda sin efecto, hay otro estudio de impacto ambiental por lo tanto la orden de no innovar queda sin efecto”; a lo que el intendente agregó: “No hay orden de no innovar y si la ponen la vamos a acatar, y si hay una prueba que la traigan, pareciera que alguien miente; o está la orden de no innovar o no está no puede existir un punto en el medio”.Con respecto, a la realización de la sesión y la ausencia del Concejal Scandizzo la concejal del Agua aclaró: “Mario Scandizzo, el concejal que no participó, había comentado de forma informal en un pasillo que se iba de viaje a Chile; cuando uno se va de viaje tiene un seguro por ejemplo y tiene que decir las cosas formalmente como son” y agregó: “a la sesión se llamó correctamente en el tiempo que corresponde de acuerdo la Carta Orgánica y si alguien cree que algo no esta bien que lo denuncie pero que dejen de circular desinformaciones.” enfatizo del Agua luego de recordar el contexto en el que se llevó adelante dicha sesión: “Dos personas golpeando arriba del techo para que no podamos sesionar y con la persona que ingresó a la fuerza por la ventana y con la cual traté de dialogar y no se pudo” además agregó la seriedad que conllevan las acusaciones que están haciendo: “Se está diciendo que recibimos un bono de 400 mil dólares y eso es muy grave, van a tener que demostrármelo a mi, a los concejales y ante la justicia” y finalizó: “Yo nací en este pueblo, vivo en este pueblo; voy a morir acá y voy a caminar con la frente en alta, y se lo digo a la gente de FM Alas que está injuriando y tendrán que vérselas en la justicia”.FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDADEl intendente informó que se pidió reforzar la seguridad después de la sesión del viernes y que existe un pedido por parte de los supermercados ante los rumores de saqueos; la misma situación en la que se encuentra Bariloche.Luego, ante la consulta de uno de los medios sobre que el número de asistentes a la marcha del sábado en contra del loteo habría sido de 5000 personas -ante la risa y aplausos del auditorio por la exageración del número en referencia- el intendente respondió a modo de broma “agradecemos entonces a Bariloche a los colectivos que mandaron de UNTER, de ATE porque llenaron“ luego manifestó al mismo medio ante su pregunta que “por supuesto al municipio le interesa saber cuanta gente se manifestó y que aunque especialistas hayan pasado un número muy inferior ascendiendo como mucho de 400 a 800 manifestantes” agregó: “no vale la pena discutir por un número; si en la obligación de cuidar el medio ambiente así no lo manifieste ni una sola persona; es nuestra obligación y por la cual velamos junto a otros intendentes de localidades aledañas, como del El Hoyo y Bariloche que se han manifestado públicamente por el repudio a la violencia y a favor del cuidado y control por el medio ambiente.La conferencia finalizó con un llamado a la cordura y no a los desmanes que rompan la paz social en El Bolsón.-