ElHoyo Homicidio de Riffo: La Autopsia confirmó que fueron tres los disparos 9 mm

La víctima fue identificada como Cesar Riffo de unos 50 años, fue asesinado de tres disparos con una pistola 9 mm. Al cierre de esta edición se desconocía el autor del hecho. El cuerpo sin vida fue encontrado la mañana del martes(3) por su padre en chacra “Los Pinos” la cual cuidaba.Riffo, era un vecino de paraje Currumahuida, integrante de una familia de la localidad de El Hoyo, y hacía pocos meses cuidaba la chacra en la que encontró la muerte.La autopsia realizada el miércoles(4) por la mañana, reconfirmó lo adelantado durante las primeras horas del hecho por el fiscal interviniente Oscar Oro, la victima recibió tres impactos de bala, dos con entrada y salida, el del antebrazo perforó el pulmón izquierdo, corazón y diafragma con salida por el hígado; el otro disparo que entro por la clavícula perforó pulmón saliendo por la espalda. Mientras que el único tiro sin orificio de salida, fue el ejecutado en la cabeza, en la sien izquierda, proyectil que marco uno de los dedos de la victima que en su reflejo de autoprotección ante el ataque, se agarró la cabeza con las dos manos. Otra lesión se certificó en la ceja izquierda, la cual se presume fue causada por un golpe de culatazo con arma utilizada.De la pericia forense también se desprende que Riffo, previo a los disparos no habría mantenido ningún tipo de forcejeo ni lucha con su atacante, ya que no presentaba contunciones, rasguños ni otro tipo de lesiones que indiquen signos haber protagonizado una pelea.El estado cadavérico del occiso, al momento de la autopsia, indicó que la muerte se produjo entre 48 y 72 horas antes, por lo que el hecho habría ocurrido entre la tarde del domingo(1) y la mañana del lunes(2).La victima ya sin vida, fue encontrada por su padre, que se acercó a la chacra ,ya que desde el domingo no lo veían ni respondía el teléfono. La victima residía en Paraje Rincón Currumahuida, trabajaba en chacra “Los Pinos” ubicada sobre Callejón Benavente, en la que si bien no moraba diariamente, algunas veces se solía quedar en el lugar.El cuerpo ya sin vida fue hallado boca abajo, cerca de su automóvil, con la gorra puesta y sus dos manos cubriéndose la cabeza.En principio lo único que se registro como faltante en las pertenencias, fue la billetera y documentos personales.En contacto con este medio el fiscal, Dr. Oscar Oro, indicó que en la escena del crimen no se registro ningún indicio que hable de lucha previa a los disparos que le quitaron la vida . Al tiempo que al cierre de esta edición aún no había una hipótesis firme sobre posible autoría y motivos del violento hecho. Brigada de investigación de la Comarca, trabaja desde las primeras horas de la intervención del hecho entrevistando vecinos y familiares.La investigación está a cargo del Fiscal Oscar Oro, quien intervino en el lugar junto con la Dra. Débora Barrionuevo; el Comisario Mayor Cesar Gómez, Jefe de la Unidad Regional Esquel la unidad de criminalística de Esquel, comisaria El Hoyo Cristian Beunza, brigada de investigaciones de la Comarca Andina, y el servicio de asistencia a la victima quien dio contención a familiares del occiso .Fuente: Noticias De La Comarca